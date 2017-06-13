أكد الدكتور سيف البرار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن 752 شخص بمخيم للنازحين بمدينة الموصل العراقية قد أصيبوا بالتسمم، مشيرا إلى أنه تم نقل 100 حالة إلى مستشفى بمدينة أربيل، وباقي المصابين تم نقلهم بمراكز طبية قريبة من المخيم.

وأعلن سيف البرار من خلال مداخلة هاتفية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتين وفاة حتى الأن لطفلة وسيدة بالغة.

وأعلن أن كافة المواد والأدوية الطبية متوفرة في المراكز الطبية، مؤكدا أنه العديد من الإدارات الطبية بمدن أخرى قامت بتحويل مخزونها من الدواء للمراكز القريبة من المخيم.