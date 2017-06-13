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وزارة الصحة العراقية: 700 حالة تسمم في مخيم للنازحين.. ووفاة شخصين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وزارة الصحة العراقية: 700 حالة تسمم في مخيم للنازحين.. ووفاة شخصين

2017-06-13 13:44:57
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور سيف البرار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن 752 شخص بمخيم للنازحين بمدينة الموصل العراقية قد أصيبوا بالتسمم، مشيرا إلى أنه تم نقل 100 حالة إلى مستشفى بمدينة أربيل، وباقي المصابين تم نقلهم بمراكز طبية قريبة من المخيم.
وأعلن سيف البرار من خلال مداخلة هاتفية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتين وفاة حتى الأن لطفلة وسيدة بالغة.
وأعلن أن كافة المواد والأدوية الطبية متوفرة في المراكز الطبية، مؤكدا أنه العديد من الإدارات الطبية بمدن أخرى قامت بتحويل مخزونها من الدواء للمراكز القريبة من المخيم.

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