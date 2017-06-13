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إنطلاق الموسم الثالث لـ”مسرح مصر” أول أيام عيد الفطر
مسرح مصر

إنطلاق الموسم الثالث لـ”مسرح مصر” أول أيام عيد الفطر

2017-06-13 12:55:24
وكالات

يبدأ فريق “مسرح مصر” عرض أولي مسرحياته للموسم الثالث في أول أيام عيد الفطر المبارك على أحد مسارح القاهرة .

ويعقد الفنان أشرف عبد الباقي جلسات عمل مع الفريق لبدء البروفات استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المسرحيات لعرضها خلال عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“مسرح مصر” بطولة اشرف عبدالباقي، علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس، كريم عفيفي، دينا محسن” ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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