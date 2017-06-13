أطلقت كندا برنامجا يسرع إجراءات منح تأشيرة الدخول للمهاجرين ذوي التخصصات الجامعية، سعيا لإعطاء الفرصة للمهاجرين من الخارج، وتنمية الاقتصاد الداخلي.

وقال وزير الابتكار الكندي نافديب بينز - في حفل إطلاق البرنامج، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء “في عالم بات الناس فيه أكثر انغلاقا، حيث تزداد الشعبوية، هناك الكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين، قررت كندا أن تتخذ موقفا فريدا”.

وتهدف الخطة الكندية، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي في إطار إعلان استراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى تقصير فترة الحصول على إذن العمل والتأشيرة إلى أسبوعين مقارنة بالعملية الحالية التي قد تستغرق بين 6 شهور وعام، ولم تضع الحكومة سقفا للأجانب المؤهلين للانضمام للبرنامج في عاميه الأولين.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لشركات التكنولوجيا الكندية التي تسعى لجذب أمهر العاملين على مستوى العالم، والذين يتدفقون في العادة على وادي السيليكون بالولايات المتحدة.