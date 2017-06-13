أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم اليونان على مقر السفارة المصرية في قطر بعد طلب مصر بعدم تمثيلها دبلوماسيًا في الدوحة وتم إنزال العلم المصري.

وأشار إلى أن القسم القنصلي المصري في قطر لم يتلقَ أي طلبات من الجالية المصرية للعودة إلى القاهرة أو وجود شكاوى نتيجة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر مؤخرًا.

وقال السفير خالد رزق في تصريحات صحفية بحسب «24» إن هناك لجانًا قنصلية تتابع تداعيات أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة، وتعمل تلك اللجان باستمرار بالتنسيق فيما بينها لمواجهة أي شكاوى من قبل الجالية المصرية في قطر.

وأعلنت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قبل أسبوع ضمن قرار موحد، شمل كلا من السعودية والإمارات والبحرين ولحقت بهم دول أخرى.