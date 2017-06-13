تفاجأ مكتب رئيس الكنيست “البرلمان الإسرائيلي”، اليوم الثلاثاء، بوصول برقيتين موقعتين من ليبيا، مع العلم أنها دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وذكر موقع “مكور” الإسرائيلي أنه بعد تدخل الجهات الأمنية وفحص مضمون الرسالتين، اتضح أنهما وصلتا عن طريق الخطأ لإسرائيل، وأن الكنيست لم يكن العنوان، وإنما وزارة العدل الليبية.

ولم تقرر الجهات المسئولة في الكنيست بعد في مسألة إعادة البرقيتين إلى صاحبها أم لا، خشية من تعرضه للخطر في حال اكتشاف الخطأ الذي ارتكبه في بلده.

وعلّق ديوان رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، على الحادثة “إننا متحمسون دائما لتعزيز العلاقات في المنطقة، وقسم شكاوى الجمهور جاهز لتلقي الرسائل من كل سكان الشرق الأوسط، وإن اقتضت الحاجة فسنعززه بمتحدثين باللغة العربية”.