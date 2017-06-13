أحمد مالك يوثق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ويشن حملة لإغلاق حسابات منتحلي شخصيته2017-06-13 12:51:10
قال الفنان الشاب أحمد مالك إنَّه يهتم بتوثيق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يساعد جمهوره ومحبيه في التواصل معه ويحميهم في الوقت ذاته من القرصنة الإلكترونية.
كان الفنان الشاب أحمد مالك تصدر “الترند المصري” على “تويتر” عقب أدائه المتميز في الحلقة الرابعة عشر من رائعة إحسان عبد القدوس “لا تطفئ الشمس”، على أثر ذلك ظهر عدد من الصفحات والحسابات مجهولة المصدر تنتحل صفة الفنان في محاولة لجذب جمهوره للتفاعل معها.
ويقول الخبراء إنَّ إطلاق صفحات تحمل أسماء وصفات وصور شخصيات عامة يساعد صانعوها على جمع أكبر عدد من المعجبين ثم استغلالها في أغراض تسويقية تجارية أو سياسية فيما بعد.
ويساعد نظام التوثيق الذي تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى في حماية مرتادي الصفحات من التعامل مع صفحات مجهولة قد تقوم بقرصنة حساباتهم واستغلالها.
وبالتزامن مع هذا بدأ مالك من خلال حسابه الرسمى حملة للإبلاغ عن وإغلاق كل الحسابات والصفحات التى تنتحل شخصيته ولا تعبر عنه من خلال تعاون المتابعين والمعجبين معه في إبلاغ “فيس بوك” عن كل المنتحلين.
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