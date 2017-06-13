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أمانو يعرب عن قلقه تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية
يوكيا امانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أمانو يعرب عن قلقه تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية

2017-06-13 12:50:41
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أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، عن قلقه البالغ إزاء البرنامج النووي الكوري الشمالي وسلوك الشطر الشمالي بخصوص الأزمة النووية الراهنة.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن أمانو قوله، امام مجلس محافظي الوكالة الدولية الليلة الماضية، إنه يشعر بالأسف لعدم إظهار بيونج يانج أي تعاون، أو إظهار استعدادها للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وطالبها بالسماح لفريق التفتيش التابع للوكالة بزيارتها، بعد أن تم طرد فريق التفتيش في شهر أبريل عام 2009 من بيونج يانج ولم يتم السماح له بالاقتراب من المنشآت النووية.

وأبدى أمانو استعداده لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعريف وكشف البرنامج النووي الشمالي، وتعزيز القدرات على مراقبة الأنشطة النووية كافة.

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