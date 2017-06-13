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رئيس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل «العليا لزراعة الأعضاء»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل «العليا لزراعة الأعضاء»

2017-06-13 12:43:26

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون زراعة الأعضاء.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تم مراجعة الاشتراطات الصحية لكثير من المستشفيات والمراكز التي تقوم بزراعة الأعضاء، وتم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه المخالفين.

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