 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:59 مساءً
روابط سريعة
أرملة "هلال الأسد" تتعرض للضرب في مخيم للاجئين بألمانيا
أرملة هلال الأسد

أرملة "هلال الأسد" تتعرض للضرب في مخيم للاجئين بألمانيا

2017-06-13 12:43:44

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن زوجة أحد أبناء عم الرئيس السوري بشار الأسد تعرضت للضرب المتكرر من قبل سوريين في أحد مخيمات اللجوء في ألمانيا التي رفضت منحها حق اللجوء.

هذا ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رالف هولتشتيغه، رئيس مكتب شرطة البلدية في فارندورف قوله إن السلطات الألمانية رفضت منح فاطمة مسعود الأسد زوجة الراحل “هلال الأسد” والتي تحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية طلب اللجوء، الأمر الذي دفعها إلى التقدم بالتظلم ضد القرار.

وتعيش السيدة فاطمة الأسد في الوقت الراهن بدار للاجئين في منطقة فارندورف غرب ألمانيا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكرت سابقا أن شجارا وقع عام 2015 داخل عائلة فاطمة مسعود في سوريا، تم خلاله إطلاق النار عليها من قبل بعض أفراد العائلة.

ويذكر أن زوج فاطمة “هلال الأسد” كان قد قتل في سوريا عام 2014 خلال المعارك الدائرة بين الجيش والفصائل المعارضة المسلحة في منطقة كسب بريف اللاذقية قرب الحدود التركية السورية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3