تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة يؤكد تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قبل الوزارة

وقال الدكتور على المصيلحي إن الحملات الرقابية حررت 11 الف مخالفة خلال شهر مايو ما بينهم 3596 محضر بنقص الوزن و154 محضر مواصفات و 1070 محضر تسريب للدقيق المدعم و177 محضر بيع بأزيد من السعر و 108 محضر توقف عن الإنتاج .

وأكد أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يوميا زنة 110 جرام بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية ولا صحة لطرح لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن طرح رغيف خبز سياحي ب1 جنيه

وأضاف أن إنتاج الخبز غير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص شريطة الا يؤثر على إنتاج الخبز المدعم ولا يستخدم فى انتاجه الدقيق المدعم استخراج 82%.