 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:59 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. إليسا: سأتزوج قريبًا إن شاء الله
اليسا

بالفيديو.. إليسا: سأتزوج قريبًا إن شاء الله

2017-06-13 12:44:10

تحدثت الفنانة إليسا عن قصة الحب التي تعيشها في الوقت الحالي، خلال برنامج «مجموعة إنسان»، الذي يذاع على قناة «إم بي سي»، ولفتت إلى أنها بدأت منذ عامين، وأنها تخطط وحبيبها للانتقال بعلاقاتهما إلى مرحلة الارتباط الرسمي وإعلان خطبتها قريبًا.

وقالت إليسا: «بعيش حالة حب، صار لها عامين، وستتوج بالزواج قريبًا إن شاء الله، ومبسوطة وبحس باستقرار عاطفي في العلاقة.. كانت صدفة تعرفنا على بعض في أوروبا، وبعيد عن مجالي، ومبسوطة بسبب طريقة تعامله معي».

يذكر أن إليسا تحدثت منذ عدة أشهر عن قصة الحب تلك للمرة الأولى، ولفتت بها انتباه جمهورها بعدما قدمت إليه على الهواء بأحد البرامج التليفزيونية وردة حمراء كهدية.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3