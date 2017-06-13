تحدثت الفنانة إليسا عن قصة الحب التي تعيشها في الوقت الحالي، خلال برنامج «مجموعة إنسان»، الذي يذاع على قناة «إم بي سي»، ولفتت إلى أنها بدأت منذ عامين، وأنها تخطط وحبيبها للانتقال بعلاقاتهما إلى مرحلة الارتباط الرسمي وإعلان خطبتها قريبًا.

وقالت إليسا: «بعيش حالة حب، صار لها عامين، وستتوج بالزواج قريبًا إن شاء الله، ومبسوطة وبحس باستقرار عاطفي في العلاقة.. كانت صدفة تعرفنا على بعض في أوروبا، وبعيد عن مجالي، ومبسوطة بسبب طريقة تعامله معي».

يذكر أن إليسا تحدثت منذ عدة أشهر عن قصة الحب تلك للمرة الأولى، ولفتت بها انتباه جمهورها بعدما قدمت إليه على الهواء بأحد البرامج التليفزيونية وردة حمراء كهدية.