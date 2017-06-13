قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني اليوم الثلاثاء إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 رغم ما ينطلق منها من تصريحات بعكس ذلك.

وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر في أوسلو للوساطة من أجل السلام بحسب «24 الإماراتى» “أثق بأن المراجعة في الولايات المتحدة ستؤدي إلى قرارات حكيمة مما يعني الإبقاء على شيء فعال”.

وأضافت “على أية حال سيضمن الاتحاد الأوروبي بقاء الاتفاق وسيضمن التزامنا بذلك، وكذلك استمرار سياستنا الخاصة بالتواصل مع إيران”.