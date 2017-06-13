خيمت أزمة الكهرباء فى قطاع غزة على العناوين الرئيسية فى الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خاصة فى ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة مع حماس.

وقالت صحيفة “هاآرتس” العبرية وكذا بقية الصحف، أن حركة حماس فى غزة تحذر من أن تقليص تزويد الكهرباء للقطاع يمكن أن يقود إلى كارثة ويسرع تدهور الأوضاع فى القطاع إلى حد الانفجار. كما حذرت سلطة الكهرباء من كارثة انسانية نتيجة للقرار الإسرائيلى.

وحسب “هآرتس”، فقد تطرق المتحدث باسم السلطة محمد ثابت إلى قرار المجلس الوزارى الإسرائيلى تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، بناء على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب” أن التقليص لم يدخل حيز النفاذ بعد.

وأضاف ثابت أن سكان القطاع يحصلون على الكهرباء اليوم لمدة ثلاث إلى أربع ساعات يوميا فقط، ويصعب تقدير ما سيؤول إليه وضعهم بعد التقليص.

وأشار إلى أن خطوط الكهرباء من إسرائيل هى مصدر الطاقة الوحيد المنظم، فى ضوء الخلل الكثير الذى يصيب شبكة الكهرباء القادمة من مصر، وحقيقة أن محطة الطاقة فى غزة تعمل بشكل جزئى.