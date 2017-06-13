 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 01:07 مساءً
روابط سريعة
تحذيرات من انفجار الأوضاع فى غزة جراء تصاعد أزمة الكهرباء
انقطاع كهرباء - كهرباء غزة _ غزة

تحذيرات من انفجار الأوضاع فى غزة جراء تصاعد أزمة الكهرباء

2017-06-13 12:36:53
متابعات

خيمت أزمة الكهرباء فى قطاع غزة على العناوين الرئيسية فى الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خاصة فى ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة مع حماس.

وقالت صحيفة “هاآرتس” العبرية وكذا بقية الصحف، أن حركة حماس فى غزة تحذر من أن تقليص تزويد الكهرباء للقطاع يمكن أن يقود إلى كارثة ويسرع تدهور الأوضاع فى القطاع إلى حد الانفجار. كما حذرت سلطة الكهرباء من كارثة انسانية نتيجة للقرار الإسرائيلى.

وحسب “هآرتس”، فقد تطرق المتحدث باسم السلطة محمد ثابت إلى قرار المجلس الوزارى الإسرائيلى تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، بناء على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب” أن التقليص لم يدخل حيز النفاذ بعد.

وأضاف ثابت أن سكان القطاع يحصلون على الكهرباء اليوم لمدة ثلاث إلى أربع ساعات يوميا فقط، ويصعب تقدير ما سيؤول إليه وضعهم بعد التقليص.

وأشار إلى أن خطوط الكهرباء من إسرائيل هى مصدر الطاقة الوحيد المنظم، فى ضوء الخلل الكثير الذى يصيب شبكة الكهرباء القادمة من مصر، وحقيقة أن محطة الطاقة فى غزة تعمل بشكل جزئى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3