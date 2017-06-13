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أمسية رمضانية على النيل في خيمة الخديوى
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أمسية رمضانية على النيل في خيمة الخديوى

2017-06-13 12:35:09

استضاف فندق جراند نايل تاور مجموعة من الإعلاميين ونجوم المجتمع فى حفل سحور في خيمة الخديوى بإطلالتها الساحرة على النيل وتخللت الأمسية عروضاً حية لرقصة التنورة وغناء المطربة الشعبية شيماء.

وكان فى استقبال المدعوين خافيير سانشيز، المدير العام لفندق جراند نايل تاور و الذي عبر عن سعادته بالضيوف وقال “نحن نتطلع دائما إلى شهر رمضان الذى يتيح لنا فرصة هذا اللقاء المتجدد مع العديد من ممثلي وسائل الاعلام”.

وأضاف: ” ان رمضان هو شهر تتزايد فيه الدعوات على الافطار والسحور مع العائلات والاصدقاء ، لذلك فقد اهتممنا بتجهيز خيمة الخديوي لتقدم تجربة فريدة للضيوف من خلال موقعها الرائع على النيل ، والاطباق الرمضانية الشهية التي نقدمها على الافطار والسحور، بالاضافة الى برنامج ترفيهي يومي بنكهة الشهر الكريم”.

 

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