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استبعاد الرؤساء والمراقبين الأوائل بثلاث لجان للثانوية العامة وإحالتهم للتحقيق
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

استبعاد الرؤساء والمراقبين الأوائل بثلاث لجان للثانوية العامة وإحالتهم للتحقيق

2017-06-13 12:39:57
وكالات

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم استبعاد الرؤساء والمراقبين الأوائل بثلاث لجان لامتحان الثانوية العامة، وإحالة شئون الطلبة وشئون الامتحانات للشئون القانونية وهى لجنتان بمحافظة أسيوط والثالثة بسوهاج ، وذلك لحدوث خلل في نظام امتحان الطلاب المنازل والمحولين .
وقال حجازي - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم - إنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة البداري التجارية المشتركة بمركز البداري أسيوط وكذلك المراقب الأول وإحالة شئون الطلبة وشئون الامتحانات للشئون القانونية، ونفس القرار شمل لجنة البداري الإعدادية بنين بأسيوط ولجنة مدرسة عبدالحميد رضوان بمركز دار السلام في محافظة سوهاج .
وأضاف أنه أدى امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية اليوم 10 آلاف و116 طالبا وطالبة،وشهد 4 تجاوزات منها حالة غش وإتاحة محتوى جزء من ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي من طالب بمدرسة في سوهاج، وطالب آخر بمحافظة الشرقية، إلى جانب محاولتين غش بدون إتاحة لمحتوى الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي وهما لطالبين من محافظتى كفر الشيخ والفيوم .

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