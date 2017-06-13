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«التعليم»: استبعاد رؤساء «لجان الغش» بامتحانات الثانوية
وزارة التربية والتعليم في مصر

«التعليم»: استبعاد رؤساء «لجان الغش» بامتحانات الثانوية

2017-06-13 12:32:38

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم استبعاد جميع الملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان بجميع اللجان التى شهدت وجود غش بالهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال الحديثة أو تداول طلابها صورا لأسئلة الامتحانات على صفحات الغش.

وأضاف حجازى خلال المؤتمر الصحفى أن كل رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين الأوائل باللجان التى شهدت غشا وتداولا للامتحانات منذ بدايتها وحتى اليوم انتهت علاقتهم بالامتحانات لأنهم لم يستطيعوا السيطرة على لجانهم وبالتالى تقرر إحالتهم جميعا إلى التحقيق.

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