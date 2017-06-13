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الحكومة: «أسورة» لكل حاج تشمل بياناته بالكامل
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الحكومة: «أسورة» لكل حاج تشمل بياناته بالكامل

2017-06-13 12:23:05

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق لإجراءات والاستعدادات لموسم الحج.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على توفير كافة سبل الأمان، واستخدام “الأسورة” لكل حاج، تتضمن كافة بياناته وعنوانه.

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