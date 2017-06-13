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مصر تنتظر إنجازاً بشأن «الغاز» في سبتمبر
حقل ظهر

مصر تنتظر إنجازاً بشأن «الغاز» في سبتمبر

2017-06-13 12:14:06

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس”، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستخفض وارداتها من شحنات الغاز المسال، 30 في المئة، بداية من سبتمبر.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن المسؤول، قوله: “نعتزم استيراد 10 شحنات شهرياً من الغاز المسال، خلال يونيو ويوليو، على أن ينخفض العدد إلى 7 شحنات شهرياً، في سبتمبر، ثم إلى 5 شحنات، مع بدء الإنتاج من حقل ظُهر”.

واكتشفت “إيني”، حقل ظُهر، في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.

واستكملت الشركة الإيطالية، عملية نيل الموافقة على تطويره، في فبراير، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه، بنهاية هذا العام.

وتجري مصر، محادثات مع موردي الغاز المسال، لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018، في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.

وكان مصدر مصري بالقطاع، قال في مايو، إن “إيغاس”، قلصت خطط مشتريات الغاز المسال، لعام 2018، من 70 شحنة إلى 30 شحنة.

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