أفغانستان تحصل على 180 مليون دولار كحوافز جديدة من البنك الدولي

حصلت أفغانستان على 180 مليون دولار كحوافز جديدة من البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات رئيسية وإحراز تقدم في محاربة الفساد.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، في تصريحات للصحفيين بكابول اليوم، إن الوزارة تلقت 180 مليون دولار من البنك الدولي نظرا لجهود الحكومة الأفغانية في محاربة الفساد وإدخال إصلاحات ضرورية في خمس قطاعات رئيسية.

وأوضح المصدر، وفقا لوكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، أنه من إجمالي 900 مليون دولار خصصهم البنك الدولي لهذه الحوافز، حصلت وزارة المالية الأفغانية حتى الآن على 550 مليونا.

وأشار إلى أن مبلغ ال900 مليون دولار مخصص لأفغانستان على مدار ثلاث سنوات من 2016 إلى 2018.