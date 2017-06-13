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طائرة بدون طيار يعتقد أنها تابعة لكوريا الشمالية ترصد موقع نشر منظومة ثاد
طائرة بدون طيار

طائرة بدون طيار يعتقد أنها تابعة لكوريا الشمالية ترصد موقع نشر منظومة ثاد

2017-06-13 12:02:52
أ ش أ

أوردت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن طائرة صغيرة بدون طيار يعتقد بأنها أطلقت من كوريا الشمالية، تجسست على موقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم ثاد في بلدة سونج جو بإقليم كيونج سانج شمال كوريا الجنوبية، والتقطت حوالي 10 صور في الجو فوق الموقع.

ونسبت الوكالة لمصدر في الجيش الكوري الجنوبي لم تسمه القول إن الطائرة التي حملت كاميرا، التقطت صورا حول منصتي الإطلاق اللتين تم نشرهما يوم 26 أبريل الماضي، والرادار في موقع نشر منظومة ثاد.

وتم العثور على طائرة بدون طيار أمس في جبل في بلدة إن جيه بإقليم كانج وون.

وقال المصدر - حول نتيجة تحليل الطائرة بدون طيار - إنه تم التأكد من أنها التقطت صورا لبلدة سونج جو التي تم نشر منظومة ثاد فيها، مضيفا أنه تم التقاط حوالي 10 صور حول بلدة سونج جو من أصل المئات من الصور.

وبحسب “يونهاب”، يعتقد الجيش الكوري الجنوبي أن الطائرة بدون طيار التقطت صورا لبلدة سونج جو، وسقطت جراء نقص الوقود أثناء توجهها إلى الشمال.

وأفاد المصدر بأن الجيش يجري عمليات التحليل حول الطائرة بدون طيار مع النظر في الاستفزاز المحتمل عمدا بواسطة كوريا الشمالية مثلما حدث في عام 2014.

وكان قد تم العثور على طائرات كورية شمالية بدون طيار في ضواحي سول في شهري مارس وأبريل عام 2014.

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