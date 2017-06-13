شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية، لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ مونوريل ” قطار معلق ” من مدينة نصر مرورًا بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والإدارية والمالية، إن الشركة الكندية ستقوم بعمل دراسات الجدوى والتي تتضمن دراسات المسار المبدئي والنقل وتكاليف التذكرة والدراسات المالية والاقتصادية.

وأضاف : “سيتم التنسيق مع وزارة النقل، في جميع مراحل الدراسة، مع إمداد الشركة الكندية بكافة المعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات مثل حالة الموقع والبنية التحتية الموجودة على طول المسار، وعدد الركاب المتوقع الذي قد يصل إلى مليون ونصف المليون راكب أسوة بمترو الأنفاق”.

وأكد المهندس سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على مراعاة تعظيم دور المشاركة في الإنتاج المحلي المصري، واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع طبقا للوائح المصرية، موضحًا أن الشركة الكندية ستقوم بتقييم الطرق التعاقدية والشراكة المحتملة مع شركات المقاولات المصرية والعالمية.