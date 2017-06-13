أكد الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير المصري السابق في ألمانيا، أن قمة مجموعة العشرين لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا تهدف لإتاحة فرص أفضل ووظائف لأبناء القارة لتقليل معدلات الهجرات الغير شرعية والنزاعات الداخلية.

وثمن حجازي من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة الرابعة للجنة الألمانية المصرية الاقتصادية المشتركة التي عقدت أمس، حيث تقدم مصر كفرصة استثمارية أمام رجال الأعمال الألمان في ظل الإصلاح الاقتصادي وإصدار قانون الاستثمار.

وأعرب عن سعادته من إعلان شركة “سيمنز” أمس للقادة الافارقة عن نجاح مشاريع الشركة المتعلقة بالكهرباء في مصر.

وأعلن أن العلاقات المصرية الألمانية قد أصابها الفتور عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الإجراءات المصرية السياسية الداخلية خلقت نوع من المصداقية لدي الجانب الألماني والاطمئنان على المسار الداخلي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك خلال الفترة الماضية بمؤتمر “قمة العشرين للشراكة في أفريقيا” المقام في ألمانيا.