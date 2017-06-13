حسم محمد محمد ابو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بشكل غير مباشر صفقة انتقال وليد أزارو مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي الي القلعة الحمراء.

أعلن ذلك، مهاجم الأهلي الجديد علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بكلمات بسيطة تعرب عن حبه لابوتريكة “فضلت الأهلي بفضل محمد أبوتريكة الذي أعتبره قدوة في كرة القدم، عندما كنت أبلغ 13 سنة، كنت أستمتع لكل مرة يلمس الكرة، أكون سعيد عندما يسجل.

الجدير بالذكر، أن الصفقة تكلفت مليونا و400 الف دولار يحصل عليها النادى المغربى وجار الاتفاق على دفعها على أقساط لمدة ستة أشهر بحيث يتم دفع 800 الف دولار مقدمًا والباقى على 3 أقساط، فيما يرفض الدفاع الحسنى الامر ويرغب فى الحصول عليها مقدمًا وقبل تسليم البطاقة الدولية لأزارو .