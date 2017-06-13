عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لقاءً، مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل.

وبحث الرئيس مع زيجمار، تعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبخاصة مكافحة الإرهاب والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر، فضلًا عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.