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مصرع 28 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في بنجلاديش
انهيار ارضي بسريلانكا

مصرع 28 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في بنجلاديش

2017-06-13 11:06:48
أ ش أ

لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن السقوط الغزير للأمطار بثلاثة مقاطعات جبلية جنوب شرقي بنجلاديش.

وأعلن مسؤولون -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن 14 شخصا لقوا مصرعهم بمقاطعة رانجاماتي الأكثر تأثرا بالكارثة، فيما لقي 8 آخرون مصرعهم في شيتاجونج وستة على الأقل في بندربان. كما تسببت الانهيارات الطينية في غرق عدد المنازل المسقوفة بالقش بمختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الجيش أن عددا من الجنود لقوا مصرعهم أثناء عملهم بأحد الطرق السريعة بالمنطقة لإزالة الحطام الناجم عن أحد الانهيارات الأرضية. ولم ترد تقارير فورية تفيد وجود مفقودين جراء الأمطار أوالانهيارات.

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