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"قوات سوريا الديمقراطية" تكتشف مقبرة جماعية
العثور على مقبرة جماعية

"قوات سوريا الديمقراطية" تكتشف مقبرة جماعية

2017-06-13 11:05:47
متابعات

سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، على مبنى كلية العلوم التابعة لجامعة الفرات، شرق مركز مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش” ضمن إطار المرحلة الخامسة من عملية “غضب الفرات”.

وأكد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت اليوم على مبنى كلية العلوم في الرقة، وهي مستمرة بالتقدم ضمن خطتها بالاستمرار لتخليص المنطقة من تنظيم “داعش” بشكل كامل.

وأضاف المصدر: المعارك تشتد في حي الصناعة شرقي مدينة الرقة، وحي حطين غربي المدينة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش بعد ظهر اليوم، وخلال هذه المعارك التي لاتزال مستمرة، قتل عدد كبير من مسلحي التنظيم، كما استولى مقاتلو “قسد” على عربة مفخخة معدة للتفجير.

وقال المصدر: “قام داعش بتحويل حديقة الجامع القديم في الرقة إلى مقبرة لدفن الجثث، حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية، وتبين أن معظم الجثث هي نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات”.

وبيّن المصدر أن “داعش” فخّخّ العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها لعرقلة عمل تقدم قوات سوريا الديمقراطية، لذلك يتم العمل من قبل فريق لتفكيك المفخخات والتي يعد معظمها ضمن سيارات عامة في المنطقة.

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