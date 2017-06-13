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«فتح»: التوصل إلى تفاهمات مع «حماس»
فتح وحماس

«فتح»: التوصل إلى تفاهمات مع «حماس»

2017-06-13 10:59:12

أكد القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي، التوصل إلى تفاهمات بين حركتي فتح وحماس على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية.

قال “المشهراوي” في لقاء خاص تبثه قناة “الغد” الإخبارية، في العاشرة من مساء اليوم، إنه تم التوصل إلى هذه التفاهمات في لقاءات عقدت في القاهرة في الأيام القليلة الماضية، بمشاركة قياديين في الحركتين.

أضاف “المشهراوي”، أن وفدي الحركتين أقر اعتماد وثيقتي “الأسرى” و”القاهرة”، مشيرًا إلى أن التفاهمات تستند إلى رؤية وطنية وبرنامج وطني.

رد “المشهراوي” على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول اتفاق المشاركين في لقاءات القاهرة على دولة في غزة بقوله أن هذا “كلام فارغ”.

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