أفادت نيابة باريس،اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق قضائي في نشاط المجموعة الفرنسية - السويسرية العملاقة للإسمنت “لافارج هولسيم” في سوريا، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل كيان إرهابي وتعريض أرواح للخطر.

ومن المقرر أن يكشف التحقيق عن طبيعة العلاقة التي ربطت عملاق الإسمنت في العالم مع عدة تنظيمات في سوريا من بينها داعش للحفاظ على نشاطه، بالرغم من الحرب الدائرة في هذا البلد.

وقدمت - في الخريف الماضي - عدة شكاوى ضد “لافارج - هولسيم” من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية ومنظمات غير حكومية، مثل “شيربا” التي استندت إلى شهادات موظفين قدامى بالشركة.

وكانت “لافارج” - التي اندمجت في عام 2015 مع مجموعة “هولسيم” السويسرية - اعترفت في مطلع مارس تمويلها بشكل غير مباشر في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا للإبقاء على نشاط مصنعها في جلابيا بشمال سوريا.

وأعلنت “لافارج هولسيم” - في أبريل الماضي - أن رئيسها التنفيذي “إريك أولسن” سيغادر منصبه في محاولة لتسوية هذه الأزمة.