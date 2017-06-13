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بالفيديو.. شقيق عبدالناصر: "الجماعة 2" ملئ بالأكاذيب
جمال عبد الناصر

بالفيديو.. شقيق عبدالناصر: "الجماعة 2" ملئ بالأكاذيب

2017-06-13 10:42:33

هاجم الدكتور عادل عبدالناصر شقيق الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، الكاتب وحيد حامد مؤلف مسلسل ” الجماعة ” الجزء الثاني ، مؤكدا أنه ملئ بالأكاذيب .

وأضاف عادل خلال لقائه ببرنامج ” الخيمة ” المعروض علي فضائية ” LTC” ، أن عبدالناصر كان قد إلتقي بقيادات الإخوان المسلمين قبل ثورة 1952 ووعدوه بإرسال متطوعين في طريق السويس ولم يرسلوا أحد.

وأوضح عادل ان موقف الإخوان كان مخزي علي مر العصور ، مؤكدا ان مرشد الإخوان حسن الهضيبي حينها كان قد فر لمحافظة الأسكندرية حتي إنتهاء ثورة 1952 و خروج الملك فاروق من البلاد.



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