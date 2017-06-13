نفي الفنان طارق النهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الخيمة ” المعروض علي فضائية ” LTC”، الشائعات التي تم تداولها علي المواقع الإلكترونية بشأن إلقاء القبض عليه في السيدة زينب وملاحقة الأجهزة الأمنية له في الشارع ، مؤكدا ان هذا الكلام عاري تماما عن الصحة .

وأضاف النهري، أن البعض حذره من القبض عله بسبب الحكم الصادر ضده في قضية حرق المجمع العلمي .

وأوضح النجم الكبير أنه توجه لمحكمة “زينهم ” وقام بتسليم نفسه للعداله ، حتي يتم إعادة الإجراءات في القضية المتهم بها مرة أخري.