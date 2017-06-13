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طارق النهرى ينفي القبض عليه: سلمت نفسي للعدالة
طارق النهري

طارق النهرى ينفي القبض عليه: سلمت نفسي للعدالة

2017-06-13 10:37:07

نفي الفنان طارق النهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الخيمة ” المعروض علي فضائية ” LTC”، الشائعات التي تم تداولها علي المواقع الإلكترونية بشأن إلقاء القبض عليه في السيدة زينب وملاحقة الأجهزة الأمنية له في الشارع ، مؤكدا ان هذا الكلام عاري تماما عن الصحة .

وأضاف النهري، أن البعض حذره من القبض عله بسبب الحكم الصادر ضده في قضية حرق المجمع العلمي .

وأوضح النجم الكبير أنه توجه لمحكمة “زينهم ” وقام بتسليم نفسه للعداله ، حتي يتم إعادة الإجراءات في القضية المتهم بها مرة أخري.



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