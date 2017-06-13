سامح عيد: قطر تهدد أمن واستقرار الدول العربية2017-06-13 10:39:05
قال سامح عيد، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، اليوم الإثنين، إن مخاطبة مصر للإنتربول لتسليمها مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية مقيمين بقطر، على رأسهم يوسف القرضاوي وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، تأتي في إطار التوتر العربي القطري خلال الآونة الأخيرة.
أشار “عيد”، خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد”، إلى أن إصرار قطر على بقاء تلك العناصر جاء كنوع من حفظ الجميل، إلا أن هناك مفاوضات لخروجهم من قطر، لا سيما وأن عام 2014 قامت قطر بالتخلي عن بعض العناصر الإخوانية إلى تركيا في فترة التوتر الإماراتي السعودي القطري.
أضاف أن قطر تهدد استقرار الدول العربية باستضافتها لبعض رموز الإخوان، لافتًا إلى أن قطر دعمت الإخوان ماليًا عن طريق شركات ومراكز أبحاث، وجمعيات، ومؤسسات إعلامية كبرى، موضحًا أن الإنتربول قام بتسليم مصر 20 شخصية مطلوبة أمنيا بعد عام 2011.
أوضح “عيد”، أن هؤلاء الأشخاص المطلوبين أمنيا قاموا بتحقيق ثروات في الخارج منذ خروجهم بعد يونيو 2013، لافتا إلى أنهم قاموا بالتحريض داخليًا وخارجيًا بعد ضغوط قطرية في 2014 للمعارضة بأقصى مدى، على أن يكتفوا بفكرة التحريض فقط على المواقع الإلكترونية بعيدًا عن المنصات الإعلامية المعروفة لرفع الحرج.
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