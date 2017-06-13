قطر وإخوان مصر.. القصة من بدايتها

اتصال هاتفي بين النائب الإخواني المصري محمد مرسي، وقناة “الجزيرة” القطرية الحكومية، فور هروبه من السجن، خلال أحداث يناير 2011، كانت الشرارة التي ألقت بضوئها على ...