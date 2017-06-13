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كوريا الجنوبية تختار وزيرا جديدا لشئون العلاقات مع الشمال
الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب، مون جيه إن

كوريا الجنوبية تختار وزيرا جديدا لشئون العلاقات مع الشمال

2017-06-13 10:32:37
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اختار رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مسئولا مخضرما بالحكومة لديه خبرة طويلة فى العلاقات مع كوريا الشمالية ليكون وزيرا جديدا لشؤون الوحدة.

وقال مكتب الرئيس إن جوو ميونج كيون على دراية عميقة بسياسة الإدارة الجديدة للتعامل مع كوريا الشمالية وبالقضايا التى تواجه الكوريتين.

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