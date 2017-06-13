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حسين هريدي: السيسي نجح في تطوير العلاقات مع ألمانيا
السفير حسين هريدي

حسين هريدي: السيسي نجح في تطوير العلاقات مع ألمانيا

2017-06-13 10:32:45

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، اليوم الإثنين، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، تأتي بناء على دعوة من المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، عندما كانت تزور مصر في بداية العام الجاري، لافتا إلى أنه على هامش هذه الزيارة عقدت القمة المصرية الألمانية، وهي السادسة أو السابعة منذ أن تولى الرئيس المصري الحكم في عام 2014، حيث كانت ألمانيا ضمن الدول الأولى التي قام بزيارتها ضمن جولاته الخارجية بعد انتخابه.
وأضاف “هريدي” خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد”، أن العلاقات المصرية الألمانية من جانب والمصرية والفرنسية من جانب آخر شهدت تطورا ملحوظا خلال فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية.
أشار إلى أن زيارة ميركل للقاهرة كانت نقطة تحول في العلاقات المصرية الألمانية، مشددا على أن اللقاء المصري الألماني اليوم جاء في إطار التوجه الألماني المصري في تدعيم العلاقات بين الطرفين، واستجابة للتغييرات التي تشهدها المنطقة، وفي حوض البحر المتوسط.
أكد “هريدي”، أن ألمانيا تدرك أن الدور المصري أصبح من الأدوار المطلوبة والمؤثرة في استعادة التوازن في مستقبل المنطقة، وهناك وعي ألماني بأن من مصلحتها أن تقف مصر على قدميها اقتصاديا وسياسيا وتكون قادرة على المساهمة مع القوى الدولية فى استعادة السلام بالمنطقة.

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