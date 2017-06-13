 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:14 صباحاً
روابط سريعة
وزارة التموين تطرح مناقصة لشراء قمح
شونة قمح ـ شون

وزارة التموين تطرح مناقصة لشراء قمح

2017-06-13 10:43:56
وكالات

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين دوليين للشحن في الفترة من 15 إلى 25 يوليو.

وافاد نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف بان الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين او قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة الساعة 1000 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وستعلن النتائج الساعة 1330 بتوقيت جرينتش في اليوم نفسه. ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3