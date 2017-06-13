طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين دوليين للشحن في الفترة من 15 إلى 25 يوليو.

وافاد نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف بان الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين او قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة الساعة 1000 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وستعلن النتائج الساعة 1330 بتوقيت جرينتش في اليوم نفسه. ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.