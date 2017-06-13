أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أن أسعار الأرز المحلي في الأسواق مستقرة ولن ترتفع، موضحا أن كمية الأرز المطروحة بالأسواق جيدة.

وأوضح رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن التجار مقبلين على موسم حصاد وتسويق الأرز ويسعون لطرح كل المتوافر بالأسواق استعدادا للموسم الجديد، معلنا أنه سيكون هناك نظام جديد لتسويق الأرز على غرار نظام تسويق محصول السكر.

وأضاف أن كميات السكر المطروحة في السوق حوالي 1,3 مليون طن، مؤكدا أنه تم استيراد حوالي مليون طن سكر لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وذكر أن الوزارة قد استلمت حوالي 300 ألف طن مستورد من السكر حتى الأن، مشيرا إلى أن الرصيد الاستراتيجي للسكر كافي لفترة تتعدى7 أشهر.

وفي سياق أخر، أعرب ممدوح رمضان عن تفاؤله من موسم توريد القمح الحالي، مضيفا أن الوزارة استقبلت حوالي 3,4 مليون طن من الإنتاج المحلي مع دفع قيمته كاملا.

ونفى وجود أي خلط بين محاصيل القمح المحلية بالمستوردة، مشيرا إلى أن تم محاسبة الموردين بالأسعار العالمية.

وأعلن أن أخر ميعاد لاستلام محصول القمح 15 يوليو 2017.