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صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس

2017-06-13 10:29:33
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ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الثلاثاء، أنه بعد أن أغلقت “السعودية والأردن” مكاتب القناة في ضوء الأزمة مع دول الخليج ينوي نتنياهو السير على نفس النهج.

وأشارت إلى أنه شرع طاقم بالتنسيق مع مكتب الصحافة الحكومي في وزارة الخارجية وجهاز الأمن العام ‘الشاباك’، دراسة إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس أسوة بالقرار والخطوات العقابية التي نفذتها السعودية والأردن ضد الجزيرة.

وأضافت أنه في الأيام الأخيرة، اتخذت “الأردن والمملكة العربية السعودية” إجراءات عقابية مماثلة ضد شبكة الجزيرة القطرية كجزء من المقاطعة العربية الخليجية لقطر.

ولفتت إلى أنه إذا تم إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس، فإن إدارة المكتب ستقوم بالالتماس إلى المحكمة العليا.

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