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اعتقال مشتبه به إثر حادث إطلاق النار في ألمانيا
الشرطة الألمانية

اعتقال مشتبه به إثر حادث إطلاق النار في ألمانيا

2017-06-13 10:21:33
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أكدت السلطات الألمانية إصابة شرطي واحد على الأقل ومواطنين آخرين، واعتقال مشتبه به في حادث إطلاق نار بمحطة قطارات ونترفيرينج الموجودة بضواحي مدينة ميونخ الألمانية.

وأخلت الشرطة الألمانية المحطة بشكل كامل، وفرضت طوقا أمنيا على المحطة.

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