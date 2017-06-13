تقرير: تراجع كبير في استخدام داعش للأسلحة الكيماوية2017-06-13 10:20:20
أفاد تقرير نشرته مؤسسة “أي.إتش.إس ماركيت” للأبحاث أن استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيماوية انخفض بصورة كبيرة في سوريا خلال عام 2017، مشيرةً إلى أنه تم التركيز على استخدامها داخل مدينة الموصل العراقية المحاصرة.
ومنذ الحادثة الأولى التي وقعت في يوليو 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 71 زعمًا بقيام داعش بشن هجمات بأسلحة كيماوية، 41 في العراق و30 في سوريا، وتم استخدام غاز الكلور أو الخردل الكبريتي، في معظم هذه الهجمات التي تم شنها بقذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة.
ويستخدم التنظيم الأسلحة الكيماوية لتأثيرها النفسي في المقام الأول؛ حيث إن ضررها الفتاك لا يفوق الأسلحة التقليدية.
وقالت المؤسسة البحثية، ومقرها لندن في تقريرها: إن الاستخدام المزعوم الوحيد من قبل داعش في سوريا هذا العام كان في الثامن من يناير الماضي على إحدى قرى محافظة حلب، مشيرةً إلى أن هناك 13 ادعاءً خلال الأشهر الستة الماضية، تتركز في نفس المنطقة في محافظة حلب.
وكانت جميع المزاعم الأخرى التي أدين فيها تنظيم داعش بشن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال 2017 كانت في العراق، وكان تسع هجمات منها داخل مدينة الموصل المحاصرة، وهجوم آخر في محافظة ديالى.
وقال المحلل البارز في الشرق الأوسط لدى «أي.إتش.إس ماركيت» الكولونيل كولومب ستراك: إن عملية عزل مدينة الموصل العراقية واستعادتها تتزامن مع تراجع كبير في استخدام داعش للأسلحة الكيماوية في سوريا، وهذا يشير إلى أن التنظيم لم يقم بإنشاء أي مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة الكيماوية خارج الموصل، إلا أنه من المرجح أن بعض الأخصائيين تم إجلاؤهم إلى سوريا للاحتفاظ بخبرة إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وكانت الموصل مركز إنتاج تنظيم داعش للأسلحة الكيماوية، وقال تقرير «أي.إتش.إس ماركيت»: إن حصار الموصل والقتل المستهدف لخبراء الأسلحة الكيماوية من خلال الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أدى إلى تدهور كبير في قدرة التنظيم، المنخفضة بالفعل، على إنتاج الأسلحة الكيماوية، ومن المرجح أن تعتمد الهجمات الكيماوية المستمرة في الموصل على المخزونات المتبقية في المدينة.
ومع ذلك، فإنه ربما يحتفظ داعش بالقدرة على إنتاج كميات صغيرة من غاز الكلور والخردل الكبريتي منخفض الجودة في أماكن أخرى، على سبيل المثال لتعظيم الأثر النفسي للهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة في المناطق الحضرية أو في الهجمات الإرهابية في الخارج.
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية ...Tue, 13 Jun 2017 05:50:53 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
إحالة المتهمين بقتل "عروس بنها" لمحكمة الجنايات
أمر المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها بإحالة المتهمين بقتل (تقى ناجي) المعروفة إعلاميا بعروس بنها إلى محكمة الجنايات المتهم فيها جار المجني ...Tue, 13 Jun 2017 07:37:25 GMT
-
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات مالية على مسئول كيماوي بـ"داعش"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات مالية على أحد قادة تنظيم داعش المتطرف، متهم بالمشاركة في صنع أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لبيان الوزارة. ونقلت قناة “سكاي نيوز ...Tue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
قطر وإخوان مصر.. القصة من بدايتها
اتصال هاتفي بين النائب الإخواني المصري محمد مرسي، وقناة “الجزيرة” القطرية الحكومية، فور هروبه من السجن، خلال أحداث يناير 2011، كانت الشرارة التي ألقت بضوئها على ...Tue, 13 Jun 2017 07:27:27 GMT
-
البرلمان يواصل مناقشة «تيران وصنافير».. اليومTue, 13 Jun 2017 07:31:31 GMT
-
الجامعة التكنولوجية الألمانية: نتعاون مع مصر بمجال التعليم والتدريب
أكد الرئيس الاستشارى للتعليم بالجامعة التكنولوجية الألمانية كيستر فون كيسوفسكى أن التعليم يؤثر بشكل ايجابى ومباشر على الاقتصاد وتنمية الشعوب. وقال كيسوفسكي فى ...Tue, 13 Jun 2017 07:31:31 GMT
-
«الطيران»: السماح للطائرات «غير المسجلة» بمصر وقطر بالعبور
أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدنى المصرى اليوم الثلاثاء، السماح للطائرات غير المسجلة بمصر وقطر بعبور الأجواء المصرية خلال رحلتها من وإلى الدوحة بشرط اتخاذ ...Tue, 13 Jun 2017 07:37:26 GMT
-
اليوم.. طقس مائل للحرارة على أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 35
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب ...Tue, 13 Jun 2017 07:31:30 GMT