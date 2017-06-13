قالت خدمات الإنقاذ اليوم الثلاثاء إن نحو 15 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى مؤلف من سبعة طوابق في منطقة سكنية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأعلن الصليب الأحمر الكيني على حسابه في موقع تويتر إن المبنى انهار في ضاحية بشرق نيروبي، في حين قالت خدمة إسعاف سان جون إنه تم الإبلاغ عن فقدان 15 شخصا.