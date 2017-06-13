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بالفيديو.. «البطيخ» و«الكرفس» يحافظ على سوائل الجسم في رمضان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو.. «البطيخ» و«الكرفس» يحافظ على سوائل الجسم في رمضان

2017-06-13 10:16:43
محيط - خالد الريس

أكدت الدكتور هنا صبحي أخصائية التغذية بجمعية المحاربين القدماء، أن خضار “الخيار” يحافظ على مخزون المياه داخل الجسم خلال ساعات النهار في رمضان حيث يتم تناول من 2 إلى 3 خيارات يوميا خلال الفترة ما بين الفطار والسحور، مشيرة إلى أن 97 % من “الخيار” مياه ويخلص الجسم من السموم، ويساعد على الحفاظ على نضارة البشرة والتخلص من الجفاف.
ونصحت هنا صبحي من خلال فقرة “يوميات صائم” ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، بتناول الفجل لأنه يمد الجسم بالمياه وله دور هام بعملية الهضم ويحتوي على مواد غذائية مثل الزنك والفوسفور والفيتامين سي.
وأشارت أيضا إلى أن “البطيخ” يحافظ على مخزون المياه داخل الجسم خلال ساعات النهار في رمضان لأنه كمية المياه بداخله تبلغ حوالي 98 % من الوزن، نافية ما يتردد حول أن البطيخ يزيد الوزن، مؤكدة أن زيادة الوزن الناتجة عن البطيخ بسبب السوائل الموجود بداخله فقط.
وذكرت أن البطيخ فاكهة “قلوية” حيث يقلل من الحموضة وتساعد على عملية الهضم ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
وشددت أيضا على ضرورة تناول الكرفس لتخفيف “حرقة المعدة” وتساعد على مد الجسم بالسوائل اللازمة، مضيفة أيضا أن مشروب الفراولة تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

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