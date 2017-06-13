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موريتانيا تدعو لتحصين الشباب ضد التطرف
علم موريتانيا

موريتانيا تدعو لتحصين الشباب ضد التطرف

2017-06-13 10:11:41
أ ش أ

دعا وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الدكتور أحمد ولد أهل داوود الأئمة والعلماء إلى تحصين الشباب ضد فكر التطرف.

وحث الوزير خلال حفل تدشين عدد من المساجد في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا ، في إطار الإحياء الرمضاني، الأئمة والعلماء والوعاظ على الوحدة والتضامن وتوعية المصلين وتثقيفهم بشؤون دينهم، وتحصين الشباب من ما سماه “الممارسات الشاذة”.

وأكد الوزير الموريتاني في تصريح له علي هامش حفل التدشين أن تحصين الشباب ضد التطرف والانحراف وتعاطي المخدرات من الأهداف التي تدخل في صميم اهتمامات الحكومة الموريتانية.

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