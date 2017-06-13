حصل النادي الأهلي على توقيع هشام محمد لاعب وسط فريق المقاصة تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل عقب إنهاء تفاصيل الصفقة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي.

ووقع هشام محمد على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في نهاية الشهر الجاري، ويرسل المقاصة الاستغناء الخاص باللاعب بمجرد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر قد طلب حسم صفقة هشام محمد لحاجة الفريق الفنية للاعب في وسط الملعب.