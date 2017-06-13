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ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين
دونالد ترامب

ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين

2017-06-13 10:13:41
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حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل عروسين أثناء زفافهما، وذلك لدى تواجده في نيوجيرسي دون دعوة مسبقة من العروسين.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو ظهر خلالها الرئيس ترامب وهو يدخل بشكل مفاجئ قاعة حفل الزفاف الذي كان يقام في نادي ترمب الوطني للغولف في بلدة بدمينستر، في نيو جيرسي، والذي لم يدع إليه.

وسأل ترامب عن اسمي العروسين والتقط صورا تذكارية معهما، وسط هتافات الحضور المرحبة بـ “الولايات المتحدة”.

وقالت وسائل إعلام إن المسؤولين في البيت الأبيض قليلا ما يعلقون على تصرفات ترمب الغريبة، إلا أن بعضهم هذه المرة وصف هذا التصرف بأنه لا يليق برئيس أميركا، فيما اعتبر آخرون أنها لفتة لطيفة من ترامب.

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