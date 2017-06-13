بريطانيان يقومان بجولة في 2563 محطة للقطارات2017-06-13 10:12:27
قام البريطانيان جيوف مارشال وفيكي بايب بجولة استمرت 14 أسبوعا في محطات السكك الحديدية في أنحاء بريطانيا والبالغ عددها 2563 محطة .
وقال مارشال إن الأمر بدأ عندما أرادا أن يقوما بشئ يخلد ويبقى في الذاكرة. وكان شعارهما هو “احجز تذكرة وقم بجولة واستكشف العالم، ويا حبذا لو فعلت ذلك عن طريق السكك الحديدية لأنها رائعة”.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن جيوف وفيكي لم يخرجا من القطار في كل محطة ولكن كانا يقومان خلال التوقف القصير بالمشاهدة والتصوير، وقد تمكنا من جمع 38 ألف جنيه استرليني عبر موقع شركة “كيك ستارتر” الأمريكية ، وهي أكبر منصة للتمويل في العالم للمشاريع الإبداعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيوف وفيكي وضعا الفيديوهات والصور على موقع “يوتيوب” على الانترنت وتشمل جميع اللحظات الرائعة والمناظر التي مرا بها خلال الرحلة . واصفين المتعة التي شعرا بها من تجربة ركوب القطارات في عموم البلاد.
وقالت فيكي إنهما أرادا أن يجمعا سلسلة وثائقية من شأنها أن تجلب المزيد من الجمهور لمحطات السكك الحديدية وتلقي الضوء على المحطات الأقل شهرة.
وأضافت أن الأمر بدأ عندما أبلغتها والدتها بأن عائلتها كانت تعمل في السكك الحديدية، فعلى سبيل المثال كان جدها الأكبر عامل إشارة في محطة شيبى هيل في كامبريدج شاير وهي أقل محطات القطارات استخداما في بريطانيا.
بدوره، قال جيوف إنهما نظما تجمعا في هذه المحطة التي سجلت 12 راكبا في العام الماضي، أما في يونيو الجاري فقد تمكنا من جمع 19 شخصا للقيام بالرحلة معهما.
وبعد أن قاما بجولتهما على متن القطارات في جنوب انجلترا، شرعا في الاتجاه شمالا عبر ميدلاندز بوسط البلاد، أما المحطة الأبرز فلم تأت بعد حيث يرغبان في زيارة “فيميس باي” باسكتلندا.
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