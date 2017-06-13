تجري في ولاية فيرجينيا الأمريكية اليوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنصب حاكم الولاية ونائبه، إضافة إلى انتخاب مرشحين لمقاعد في مجلس نواب الولاية، وهو أحد مجلسي الجمعية العمومية لفيرجينيا.

ونقل راديو “سوا” الأمريكي عن وسائل إعلام أمريكية قولها إن هذه الانتخابات ستعقد لأول مرة في ولاية متأرجحة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه في يناير الماضي.

ومرشحو الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الحاكم هم إد جيلسبي وكوري ستيوارت وفرانك واجنر، فيما يتنافس رالف نورثام وتوم بييريلو من الحزب الديمقراطي.

وتتضمن بعض صناديق الاقتراع مرشحين لمكتب الولاية المحلي.وتعقد الانتخابات العامة في السابع من نوفمبر المقبل.