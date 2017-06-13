اعتقال رئيس بنما السابق بولاية فلوريدا الأمريكية2017-06-13 09:02:44
قال باري جولدن المتحدث باسم خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، إن رئيس بنما السابق الهارب ريكاردو مارتينيلي، المطلوب لدى بنما بتهم التجسس السياسي، اعتقل في كورال جيبلز بولاية فلوريدا.
وأضاف المتحدث، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن مارتينيلي سيمثل أولا أمام قاضي اتحادي في ميامي.
وكانت الشرطة الدولية “الانتربول” قد اصدرت أمر اعتقال بحق مارتينيلي الشهر الماضي بتهمة استخدام أموال عامة للتجسس بطريقة غير قانونية على أكثر من 150 شخصا خلال رئاسته لبلاده في الفترة من 2009 إلى 2014 .
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