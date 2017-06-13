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سعفان يلقي اليوم كلمة مصر بمؤتمر «العمل الدولية»
وزير القوى العاملة محمد سعفان

سعفان يلقي اليوم كلمة مصر بمؤتمر «العمل الدولية»

2017-06-13 09:02:48

يلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر في الدورة 106 لمنظمة العمل الدولية التي تعقد بقصر الأمم ومنظمة العمل الدولية بجنيف

وتستمر فعاليات الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي إلى 16 يونيو الجاري بمشاركة نحو 186 دولة بتمثيلها الثلاثي.

وأكد “سعفان” أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأنها تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الدستور المصري أكد في مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما تعمل الحكومة على تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل.

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