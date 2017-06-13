ماتيس يعرب عن صدمته إزاء مستوي جهوزية الجيش الأمريكي2017-06-13 09:00:52
أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن “صدمته” إزاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الأمريكي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من التقشف.
ونقل راديو “سوا” الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، قوله “لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ”.
وأضاف “بعد أربع سنوات عدت إلى الوزارة (البنتاجون) وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية”، مؤكدا أن “ما من عدو في الميدان ألحق ضررا بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف”.
وشدد ماتيس على “أننا بنينا أكبر قوة مقاتلة في العالم ولا توجد مساحة للإهمال ونتطلع لتحقيق الانتصارات في ساحة المعركة”.
وأوضح الوزير أنه في السنوات العشر الأخيرة مرر الكونغرس 10 قرارات حول الميزانية، لافتا إلى أنه “لا يوجد عدو ألحق ضررا بجهوزيتنا أكبر من التعطيل في أروقة الكونجرس”.
وأضاف “من أجل تلبية التزاماتنا تحملت قواتنا أعباء أكبر وسنتطلب سنوات من الميزانية المستقرة للخروج من هذه الحالة”.
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