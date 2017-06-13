زعيمة ميانمار: التحقيق الأممي بشأن مسلمي الروهينجا سيؤجج التوترات العرقية2017-06-13 08:59:06
أكدت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي أن تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم ارتكاب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الروهينجا العام الماضي سيؤجج التوترات العرقية.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الإثنين، عن سو كي للصحفيين في ستوكهولم عقب اجتماعها برئيس وزراء السويد ستيفان لوفين قولها: “إنها (بعثة تقصي الحقائق) ستخلق عداء أكبر بين مختلف الطوائف”.
وأشارت سو كي البالغة من العمر 71 عاما، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى أنها “لن تقبل إلا توصيات من لجنة استشارية منفصلة يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان”.
وأضافت، “أعتقد أنه ينبغي لنا حقا أن نمنح اللجنة فرصة لإظهار ما إذا كانت قد أنجزت عملها كما ينبغي بدلا من الحكم بعدم صلاحيتها من البداية”.
وكانت الأمم المتحدة عينت الشهر الماضي خبراء ببعثة لتقصي الحقائق، للتثبت من مزاعم ارتكاب قوات الأمن أعمال قتل واغتصاب وتعذيب على نطاق واسع بحق مسلمي
الروهينجا، وهم أقلية تعرضت للتمييز على مدى أجيال في البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية، فيما رفضت ميانمار البعثة.
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي، ذكر أن “قوات الأمن في ميانمار متورطة في قتل واغتصاب جماعي في حملة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي”.
واستند التقرير، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، على مقابلات مطولة مع ناجين من الروهينجا في بنجلاديش.
وفر نحو 75 ألفا من مسلمي الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة هربا من حملة للجيش العام الماضي بعد مقتل تسعة من أفراد الأمن في هجمات ألقت السلطات باللائمة فيها على المتشددين من الأقلية.
-
ترامب: مؤتمر صحفي خلال أسبوعين لمناقشة الحرب ضد "داعش"Mon, 12 Jun 2017 22:02:19 GMT
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية ...Tue, 13 Jun 2017 05:50:53 GMT
-
مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عددا من الموضوعات والقضايا المهمة ، على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، وجهود الحكومة لتوفير السلع ...Tue, 13 Jun 2017 05:37:05 GMT
-
"رئيس تحرير الجمهورية" يكتب: "صبر المصريين.. يؤتي ثماره"
تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عددا من القضايا المهمة، منها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، وتداعيات دعم قطر للإرهاب. ففي مقال تحت ...Tue, 13 Jun 2017 05:51:10 GMT
-
هذه نصحية رامى رضون لاولياء امور طلبة "الثانوية العامة"
انتقاد شديد وجه الاعلامى رامي رضوان مقدم برنامج “8 الصبح” على شاشة dmc للمسئولين عن وضع أمتحانات الثانوية العامة. وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة التى دارات بسبب صعوبة ...Mon, 12 Jun 2017 21:29:31 GMT
-
مخطوطة نادرة لمدونة بن مالك في مكتبة الإسكندرية
صرح رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، د. محمد سليمان، بأنه يوجد مخطوطة نادرة لإبن مالك، وهى من أنفس مقتنيات متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. وأوضح وفق ...Tue, 13 Jun 2017 04:54:00 GMT
-
إعلان الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في سوريا
أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2017 حيث ذهبت في مجال الأدب للأديب حسن يوسف، وفي مجال النقد والدراسات والترجمة للأب الياس زحلاوي، وفي ...Tue, 13 Jun 2017 03:33:25 GMT
-
كازاخستان تستضيف معرضاً مصرياً للآثار الإسلامية (صور)
يغادر مساء اليوم الثلاثاء الموافق وفد من وزارة الآثار يضم كلا من السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة و د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إلى ...Tue, 13 Jun 2017 03:29:08 GMT
-
وكيل مجلس النواب يكشف عن شهادتين تثبتا "سعودية" تيران وصنافير
كشف وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، عن شهادتين بشأن اتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء مناقشة البرلمان لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم ...Mon, 12 Jun 2017 23:42:06 GMT