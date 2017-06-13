يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، ويلتقي وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل.

ويلتقي وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين، فضلا عن فولكر كادور، زعيم الأغلبية البرلمانية البوندستاج، إلى جانب لقاءات أخرى؛ وذلك لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

ويدلي الرئيس السيسي بحديث مهم لأهم محطة إذاعية ألمانية ard، والتي يستمع إليها أكثر من خمسين مليون مواطن.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحت شعار «الاستثمار في مستقبل مشترك».

وجاءت مشاركة الرئيس بالقمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون ما بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية.